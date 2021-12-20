Молодая актриса обвинила Депардье в изнасиловании

Канадская 25-летняя актриса Шарлотта Арно сообщила в Twitter, что 72-летний Жерар Депардье изнасиловал ее в 2018 году, и она больше не может об этом умалчивать.

«Я скрывала, но это уже невыносимо, мне нужно высказаться. Жерар Депардье изнасиловал меня в августе 2018 года», — написала Арно в соцсети.

Депардье отрицает все обвинения в свой адрес. Адвокаты 72-летнего заверили, что сделают все возможное для защиты честного имени актера.

«Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», — приводит издание La Repubblica слова 72-летнего артиста.