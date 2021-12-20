Юрист напомнил возраст выхода на пенсию в 2022 году

Мужчины в 2022 году в результате пенсионной реформы смогут выходить на пенсию в 61,5 год, а женщины — в 56,5 лет, сообщил юрист Иван Соловьев.

«В первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 лет и родившиеся во второй половине 1965 года. Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5 летнего возраста», — цитирует Соловьева «Российская газета».

Для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13.

Мужчины, которые имеют более 42 лет трудового стажа, смогут выходить на пенсию на два года раньше — в 60 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, если у них есть 37 лет трудового стажа.

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Предусмотрен постепенный подъем пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин, с 60 до 65 лет для мужчин. Решение вызвано снижением рождаемости и увеличением ожидаемой продолжительности жизни.