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Зоопарк показал умилительные фото маленьких пингвинов

Источник:
Sibnet.ru
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Пингвинята родились у пары Моти и Толстой в красноярском зоопарке «Роев ручей», сообщает пресс-служба зоопарка.

Впервые стала родителями новая пара пингвинов Мотя и Толстая. Пингвин Мотя родился в «Роевом ручье», таким образом птенцы – это второе поколение пингвинов, родившихся в Сибири. 

Очковые пингвины — преданные и очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу на всю жизнь.

Орнитологи внимательно наблюдали за тем, как родители ухаживают за птенцами, а спустя две недели птенцов впервые взвесили и сделали инъекцию витаминов, чтобы птенцы росли здоровыми.


Для пингвинов в парке «Роев ручей» построен специальный комплекс, в котором они и живут; летом, когда тепло – на открытом воздухе, а на зиму переезжают в теплое помещение, где поддерживается постоянная температура, почти стерильные условия и влажность, как на африканском побережье. И обязательно, большие бассейны.

Кормят очковых пингвинов «Роева ручья» в основном салакой, эта рыба больше всего подходит для них по размеру и по балансу белков и жиров. Еще пингвинам обязательно нужны витамины, специальные, для рыбоядных птиц.

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