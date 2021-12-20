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Аналитики назвали самую популярную рабочую профессию в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Грузчик-разнорабочий стал самой популярной рабочей профессией в Новосибирске по итогам 2021 года, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

По данным сервиса, в конце 2021 года дефицит кадров рабочих специальностей привел к росту зарплат в большинстве отраслей. Лидером по объему размещенных предложений для трудоустройства на сайте стала рубрика «Рабочий персонал», на ее долю пришлось более 12% от всех вакансий сервиса.

Самая популярная вакансия 2021 года в Новосибирской области — грузчик-разнорабочий. Средняя зарплата для рабочего персонала — 43,8 тысячи рублей, это почти на 10% больше, чем год назад.

В тройку самых высокооплачиваемых рабочих вакансий 2021 года попали предложения для водителей, курьеров и слесарей.

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Экономика #Рынок труда
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