«Человек-паук» с большим отрывом обошел «Матрицу» в прокате

Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей, «Матрица: Воскрешение» существенно отстает с суммой в 319 миллионов.
Третья часть «Человека-паука» вышла в прокат в среду, 15 декабря. За уикенд картина собрала в прокате 1058 миллионов рублей. «Матрица: Воскрешение» стартовала днем позднее и собрала 319 миллионов рублей.
В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.
DisobedientПочему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))
mosquito__2010Так называемых политиков Украины нужно в лечебницах как наркоманов содержать и лечить усиленно, а они...
PlaguerПо-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.
ponhik78На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...