НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Человек-паук» с большим отрывом обошел «Матрицу» в прокате

Источник:
Sibnet.ru
359 0
Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей, «Матрица: Воскрешение» существенно отстает с суммой в 319 миллионов.

Третья часть «Человека-паука» вышла в прокат в среду, 15 декабря. За уикенд картина собрала в прокате 1058 миллионов рублей. «Матрица: Воскрешение» стартовала днем позднее и собрала 319 миллионов рублей.

В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.

Еще по теме
Wink собрал лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Кто преступник: лучшие сериалы про расследования убийств
Данилу Багрова из «Брата» превратят в героя комикса
Вышел первый трейлер фильма «Затерянный город»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»
Морозная неделя ожидается в Забайкалье
Экс-министра в Хакасии осудили за незаконное использование санавиации
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал о предотвращенных в России терактах
НАТО обсудит требования России
Объем взяток при госзакупках оценили в триллионы рублей
Масштабный сбой в системе ГИБДД устранен
Топ комментариев

Disobedient

Почему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))

mosquito__2010

Так называемых политиков Украины нужно в лечебницах как наркоманов содержать и лечить усиленно, а они...

Plaguer

По-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.

ponhik78

На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...
Sibnet.Ru