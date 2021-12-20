«Человек-паук» с большим отрывом обошел «Матрицу» в прокате

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей, «Матрица: Воскрешение» существенно отстает с суммой в 319 миллионов.

Третья часть «Человека-паука» вышла в прокат в среду, 15 декабря. За уикенд картина собрала в прокате 1058 миллионов рублей. «Матрица: Воскрешение» стартовала днем позднее и собрала 319 миллионов рублей.

В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.