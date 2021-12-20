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Бастрыкин заинтересовался пожаром на кузбасской шахте имени Рубана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУЭК

Следственный комитет России подключился к проверке ЧП на шахте имени Рубана в Кемеровской области, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах, сообщило ведомство.

В шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в воскресенье произошло нагревание пласта, при этом возгорания угля не последовало.

По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта.

На момент происшествия в шахте находилось 140 горняков. По данным МЧС, всех вывели на поверхность, медицинская помощь никому не потребовалась. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты проведения проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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