Бастрыкин заинтересовался пожаром на кузбасской шахте имени Рубана

Следственный комитет России подключился к проверке ЧП на шахте имени Рубана в Кемеровской области, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах, сообщило ведомство.

В шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в воскресенье произошло нагревание пласта, при этом возгорания угля не последовало.

По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта.

На момент происшествия в шахте находилось 140 горняков. По данным МЧС, всех вывели на поверхность, медицинская помощь никому не потребовалась. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты проведения проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.