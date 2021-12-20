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Мужа кассирши в Ачинске арестовали по делу о краже 20 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД РФ

Полиция выяснила, что в краже 20 миллионов рублей причастна не только кассир, но и ее муж, его арестовали, сообщает МВД РФ.

30-летний кассир кредитно-кассового офиса в Ачинске украла из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащих учреждению. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ее долго разыскивали, она в итоге сдалась сама. Она арестована на два месяца.

«В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими и помещен в ИВС», — сообщает МВД РФ.

Судья Ачинского городского суда удовлетворила ходатайство следователя. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.

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