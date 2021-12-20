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Масштабный сбой в системе ГИБДД устранен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России, из-за которого ГИБДД не могла регистрировать транспорт и выдавать водительские права, устранен, сообщило ведомство.

Технический сбой в системе ГИБДД произошел в субботу, 18 декабря. Перестали регистрировать транспорт, выдавать водительские права, доступ к информации о штрафах оказался ограничен.

Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия. Сейчас доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

Понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

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