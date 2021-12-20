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Wink собрал лучшие фильмы и сериалы 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink сделал подборку лучших фильмов и сериалов, вышедших в 2021 году. В коллекцию вошла «Лига справедливости» Зака Снайдера и «Довод» Кристофера Нолана.

Среди лучших фильмов также «Дюна» Дени Вильнева, «Гнев человеческий» Гая Ричи, «Годзилла против Конга» Адама Вингарда и мультфильм «Душа».

Лучшие сериалы в подборке Wink — российские проекты «Медиатор», «Happy End», «Трудные подростки».

Посмотреть лучшие фильмы и сериалы 2021 года можно приобретая каждый отдельно или в подписке. Сейчас онлайн-кинотеатр Wink дарит сертификаты на бесплатный просмотр фильма или сезона сериала. Для этого нужно посмотреть три фильма, и сертификат на бесплатное кино появится в личном кабинете пользователя.

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Топ комментариев

Disobedient

Почему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))

mosquito__2010

Так называемых политиков Украины нужно в лечебницах как наркоманов содержать и лечить усиленно, а они...

Plaguer

По-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.

ponhik78

На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...
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