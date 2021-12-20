НАТО обсудит требования России

Страны-члены НАТО на этой неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время визита в Литву.

В пятницу МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

«Мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом», — цитирует ТАСС Ламбрехт.

По ее словам, «обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».

Президент России Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.