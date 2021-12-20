Россия заняла седьмое место на детском Евровидении

Победительницей детского Евровидения стала певица Малена из Армении, представительница России заняла седьмое место, сообщается на сайте песенного конкурса.

Песня Малены «Qami Qami» произвела впечатление и на зрителей, и на жюри, набрав в общей сложности 224 балла, которых было достаточно, чтобы занять первое место, при этом занявшие второе место Польша и Франция набрали 218 и 187 баллов соответственно.

11-летняя певица Таня Меженцева представлявшая на конкурсе Россию с песней Mon ami («Мой друг») заняла седьмое место. Впереди россиянки представители Грузии, Азербайджана и Украины. Всего в конкурсе участвовало 19 юных артистов.