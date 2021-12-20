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Россия заняла седьмое место на детском Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Победительницей детского Евровидения стала певица Малена из Армении, представительница России заняла седьмое место, сообщается на сайте песенного конкурса.

Песня Малены «Qami Qami» произвела впечатление и на зрителей, и на жюри, набрав в общей сложности 224 балла, которых было достаточно, чтобы занять первое место, при этом занявшие второе место Польша и Франция набрали 218 и 187 баллов соответственно.

11-летняя певица Таня Меженцева представлявшая на конкурсе Россию с песней Mon ami («Мой друг») заняла седьмое место. Впереди россиянки представители Грузии, Азербайджана и Украины. Всего в конкурсе участвовало 19 юных артистов.

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