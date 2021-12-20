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Лекарства с завышенными ценами выведут из оборота

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Росздравнадзором будет выводить из оборота лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) с необоснованно завышенными ценами, сообщает пресс-служба ФАС.

Продажу такого препарата запретят, если его производитель по требованию ФАС в течение 20 рабочих дней не снизит его стоимость или письменно не обоснует ее, сообщили «Российской газете» в ведомстве.

«В перечень ЖНВЛП входят лекарства, цена на которые регулирует государство. Теперь, если игнорируется требование о ее снижении, то ранее зарегистрированная предельная стоимость на препарат отменяется, а продавать его компании запретят вовсе», пояснили в ФАС.

В ведомстве обратили внимание, что завышенной считается в том числе зарегистрированная внутри страны стоимость на лекарство, если она превышает экспортные цены на него. Поэтому, если производитель после регистрации или перерегистрации цены на препарат в России снижает ее за границей, то он обязан опустить цену также на территории нашей страны.

«Если у производителя есть возможность продавать лекарство дешевле, то он должен применять это ко всем рынкам, в том числе к российскому. И если производитель по каким-либо причинам "забыл" о своих обязанностях, то ему сначала напомнят о них и только потом последуют крайние меры», — пояснила глава Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

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Экономика #Торговля #Здоровье
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