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Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что те, кто не привился и призывает других к этому, — «опасные дураки».

Пескова в фильме «Опасный вирус. Второй год», снятым каналом «Россия 1», спросили, как можно назвать людей, которые отказываются от прививки и агитируют других поступать так же. «Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — ответил он.

Отвечая на тот же вопрос, глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что призывы к отказу от прививок являются «неразумными действиями». Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что противники вакцинации — это люди, «пораженные страхом».

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал их «доверять проверенным источникам». В свою очередь, главный врач больницы № 67 Москвы Андрей Шкода считает, что призывы отказываться от вакцинации — проявление «воинствующего невежества».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия в вопросах вакцинации от коронавируса «идет не по пути принуждения, а по пути убеждения». Песков сообщал, что в стране не планируется вводить штрафы за отказ от прививки.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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