Победитель матча КПК Россия-Финляндия определился в овертайме

Сборная России сравняла счет с финнами на 2:2 за 2,5 минуты до финала матча, победитель определился в овертайме.

Поскольку команды провели разное количество матчей (Финляндия не играла со Швецией), места распределялись по проценту набранных очков. У России и Финляндии до встречи было по 100%. Таким образом победитель матча автоматически стал победителем Кубка Первого канала (КПК).

Определить победителя игры и турнира оставалось чуть больше двух минут. Но команды не смогли завершить игру в основное время, и игра перенеслась в овертайм. В дополнительное время сильнее оказалась сборная Финляндии: россияне сменили вратаря на полевого, но после долгого контроля шайбы финны совершили перехват, игрок Финляндии Сакари Маннинен готов был ее отправить в пустые ворота, но получил по ногам. Такая подножка трактуется, как взятие ворот.

На 10-й минуте до конца игры финны создали несколько опасных моментов у ворот россиян, но вратарь Иван Федотов отразил атаки. За три минуты до сирены Вячеслав Войнов забросил шайбу финнам, но судьи поехали изучать повтор на предмет помехи вратарю. В итоге шайбу засчитали, и счет сравнялся.

Определить победителя игры и турнира оставалось чуть больше двух минут. Но команды не смогли завершить игру в основное время, и игра перенеслась в овертайм. В дополнительное время сильнее оказалась сборная Финляндии.

По итогам Кубка Первого канала первое место заняла сборная Финляндии, на втором месте —сборная России. Далее идут Канада, Швеция и Чехия.