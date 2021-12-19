Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»

Актриса Светлана Пермякова, футболист Вячеслав Малафеев и блогер Юля Гаврилина в выпуске шоу «Звезды в Африке» поборолись за выход в финал проекта.

Впервые на голосовании участники выбирали не того, кто должен выбыть из проекта, а того, кто первым попадет в финал. В итоге участницы выбрали Вячеслава Малафеева, который достойно проходил все испытания в проекте.

Гаврилина и Пермякова в испытании сразились за возможность попасть в финал шоу. Им нужно было пройти тоннель с отсеками. В каждом было что-то неприятное: рыбы, кровь и мясо, насекомые, жуки. Участницам надо было развязывать узелки на веревках и собирать звезды.

Гаврилина быстро развязывала узелки и старалась не обращать внимание на неприятное наполнение отсеков. У Пермяковой в первом отсеке произошла заминка, она не могла распутать один из узелков. В итоге блогер смогла первой пройти испытание и прошла в финал.

Пермякова сказала, что не расстроилась. Малафеев был удивлен, так как считает, что Пермякова больше заслужила попасть в финал.

Гаврилина должна была уйти еще в одной из первых серий проекта, она проиграла испытание, но доела неприятную еду, чтобы люди в лагере не остались голодными. За самоотверженность ведущая проекта Ольга Бузова разрешила Гаврилиной остаться в проекте.