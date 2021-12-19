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КамАЗ врезался в автобус с пассажирами в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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КамАЗ врезался в автобус с пассажирами на автодороге Красноярск-Енисейск, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

На 308 километре автодороги Красноярск-Енисейск, по предварительной информации 59-летний водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом ехал со стороны Лесосибирска и его занесло на полосу встречного движения. 

После этого произошло столкновение с маршрутным автобусом №519, «Енисейск-Красноярск», в котором на момент происшествия находилось семь пассажиров.

В результате пострадали водители обоих транспортных средств, а также за медицинской помощью обратились двое пассажиров автобуса. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на данном участке. Проезд транспорта осуществляется реверсивно по одной полосе.

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Красноярск #ДТП
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