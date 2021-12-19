Гидрометцентр предупредил о росте числа экстремальных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что на фоне глобального потепления россиян ждет увеличение количества экстремальных природных явлений.

Из-за географических особенностей процесс изменения климата в России идет быстрее, чем в среднем по миру, сказал Вильфанд в интервью «Парламентской газете». «В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно», — пояснил он.

«Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна — континентальная и находится в умеренных и высоких широтах», — отметил Вильфанд.

По его словам, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.

«К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом. По данным Росгидромета, за последнюю четверть века количество опасных явлений увеличилось в два раза», — подчеркнул Вильфанд.