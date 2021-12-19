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Россия начала испытания беспилотника с бортовой РЛС

Источник:
РИА Новости
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Фото: © «Кронштадт»

Россия начала испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией "Кронштадт" на базе разведывательно-ударного беспилотника "Орион"», -— сказал РИА Новости источник.

По его словам, дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей, включая радиотехническую разведку источников излучения, например зенитных ракетных комплексов противника.

Беспилотник может также выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА. «Предусмотрено введение дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена», — отметил собеседник.

«Орион» относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограмма, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток.

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Оборона #Оружие #ОПК
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