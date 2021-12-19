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Кулеба посчитал бы «грандиозным» отключение России от SWIFT

Источник:
РИА Новости
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Фото: Едуард Крижанівський / CC BY-SA 4.0

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отключение Западом России от международной банковской системы SWIFT было бы «грандиозным».

Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России.

«Мне известно из неофициальных бесед (с западными чиновниками), что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — цитирует РИА Новости Кулебу.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, сообщил, что Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.

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