Кулеба посчитал бы «грандиозным» отключение России от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отключение Западом России от международной банковской системы SWIFT было бы «грандиозным».

Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России.

«Мне известно из неофициальных бесед (с западными чиновниками), что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — цитирует РИА Новости Кулебу.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, сообщил, что Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.