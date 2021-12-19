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МЧС дало советы по использованию новогодней пиротехники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michele Mazzola / CC BY 3.0

Новогоднюю пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах, при этом проверив сертификат соответствия товара, советует пресс-служба МЧС России.

«Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или отделах. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС также посоветовали при использовании пиротехники строго следовать инструкции по ее применению. Важно обращать внимание на возраст, с которого допускается ее использование. «При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки», — отметили в пресс-службе.

Также специалисты не рекомендуют использовать пиротехнику на улице при ветре более пяти метров в секунду и в закрытых помещениях, квартирах, офисах. Исключением могут быть хлопушки, бенгальские огни и фонтаны, разрешенные к применению в закрытых помещениях. Запрещается запускать салюты с балконов и лоджий.

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