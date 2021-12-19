НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Каждый 30‑й житель Земли заразился коронавирусом

Источник:
ТАСС
366 0
Фото: © Sibnet.ru

Службы здравоохранения зарегистрировали в мире уже более 273 миллионов случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв превышает 5,3 миллиона.

С болезнью столкнулся уже примерно каждый 30-й житель планеты, подсчитали в ТАСС. Общее число жертв превышает 5,3 миллиона, то есть, около двух человек на сто заболевших.

Заболеваемость уже вторую неделю остается на одном уровне — каждый день около 4,4 миллиона новых случаев, при этом смертность снижается — за прошедшую неделю скончались 50,1 тысячи заболевших, что на 2,2 тысячи меньше, чем неделей ранее.

В последние дни существенно выросла заболеваемость в нескольких европейских странах - о максимальном приросте сообщила Великобритания, где за последние сутки зафиксировано 93 тысячи новых случаев. Быстро ухудшается ситуация во Франции, Испании и Италии.

В США суточная заболеваемость достигла 140 тысяч случаев, это максимальный показатель по всему миру. За неделю показатель вырос на 30%. Продолжается и вспышка в ЮАР, где бушует новый штамм «омикрон». Количество заболевших за неделю выросло на 50%.

Улучшение ситуации наблюдается в Германии, Нидерландах, Бельгии, Румынии, Украине, Польше, Чехии, России и ряде других стран.

По данным ВОЗ, «омикрон» уже распространился по 89 странам. Организация отмечает быстрое распространение нового штамма в странах с высоким уровнем иммунитета у населения, достаточных данных о тяжести течения болезни при «омикроне» пока нет.


Тема: Коронакризис
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
ВОЗ назвала причину задержки с одобрением «Спутника V»
Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
КамАЗ врезался в автобус с пассажирами в Красноярском крае
Кирпич и гранит: что скрывает дом‑легенда в центре Новосибирска
Санврачи назвали самые полезные конфеты в новогоднем подарке
Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири
Самое популярное
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать

pepelmetal

Больно наверно Табаки осознавать что у его хозяина провал за провалом ?

Алекс555

Давно пора.Разрешали и в афган летать через Россию военным США. Мало ли,что могли скинуть кроме взрывчатых...
Sibnet.Ru