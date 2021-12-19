Каждый 30‑й житель Земли заразился коронавирусом

Службы здравоохранения зарегистрировали в мире уже более 273 миллионов случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв превышает 5,3 миллиона.
С болезнью столкнулся уже примерно каждый 30-й житель планеты, подсчитали в ТАСС. Общее число жертв превышает 5,3 миллиона, то есть, около двух человек на сто заболевших.
Заболеваемость уже вторую неделю остается на одном уровне — каждый день около 4,4 миллиона новых случаев, при этом смертность снижается — за прошедшую неделю скончались 50,1 тысячи заболевших, что на 2,2 тысячи меньше, чем неделей ранее.
В последние дни существенно выросла заболеваемость в
нескольких европейских странах - о максимальном приросте сообщила
Великобритания, где за последние сутки зафиксировано 93 тысячи новых случаев.
Быстро ухудшается ситуация во Франции, Испании и Италии.
В США суточная заболеваемость достигла 140 тысяч случаев,
это максимальный показатель по всему миру. За неделю показатель вырос на 30%.
Продолжается и вспышка в ЮАР, где бушует новый штамм «омикрон». Количество
заболевших за неделю выросло на 50%.
Улучшение ситуации наблюдается в Германии, Нидерландах,
Бельгии, Румынии, Украине, Польше, Чехии, России и ряде других стран.
По данным ВОЗ, «омикрон» уже распространился по 89 странам.
Организация отмечает быстрое распространение нового штамма в странах с высоким
уровнем иммунитета у населения, достаточных данных о тяжести течения болезни
при «омикроне» пока нет.