Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью

Соединенным Штатами удается оставаться экономически успешной страной благодаря тому, , что как государство, так и граждане очень много берут в долг, считает начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Долг страны составляет астрономические 28 триллионов долларов, напоминает эксперт. «Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 триллионов долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И конечно, долги по кредитным картам», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Но ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства страны обслуживать свои долги. Для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства.

Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране и возможность неограниченно печатать доллары, заключил эксперт.