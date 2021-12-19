НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью

Источник:
«Прайм»
149 3
Фото: © Sibnet.ru

Соединенным Штатами удается оставаться экономически успешной страной благодаря тому, , что как государство, так и граждане очень много берут в долг, считает начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Долг страны составляет астрономические 28 триллионов долларов, напоминает эксперт. «Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 триллионов долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И конечно, долги по кредитным картам», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Но ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства страны обслуживать свои долги. Для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства.

Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране и возможность неограниченно печатать доллары, заключил эксперт.

Еще по теме
Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»
ЦБ повысил ключевую ставку до максимума с 2017 года
Маткапитал предложили использовать для покупки земли
Криптобиржа случайно сделала пользователей триллионерами
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Санврачи назвали самые полезные конфеты в новогоднем подарке
Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири
Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Самое популярное
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
40
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
32
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
21
Путина насмешила теория президентских двойников
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Sibnet.Ru