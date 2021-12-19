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ВОЗ назвала причину задержки с одобрением «Спутника V»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила причины задержки признания российской вакцины «Спутник V» со стороны организации.

«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — заявила Харрис в интервью RT.

Она назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии.

«Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, "традиционного Запада", процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме», — заключила Харрис.

Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по «Спутнику V» в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры.

«Спутник V» признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек. Эффективность препарата оценивается в 97,6%.

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Топ комментариев

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать

pepelmetal

Больно наверно Табаки осознавать что у его хозяина провал за провалом ?

ball-n-wall

Выслать всех евродипломатов из России, и принять своих.Перекрыть все задвижки и пусть идут лесом...
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