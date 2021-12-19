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Третьяк порадовался игре сборной России по хоккею против чехов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Федерация хоккея России

Выступление сборной России в первом периоде матча Кубка Первого канала по хоккею с командой Чехии можно сравнить с игрой ЦСКА во времена СССР, считает президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная Россия открыла счет на 14-й секунде игры и одержала победу со счетом 5:2. «Игра понравилась, особенно первый период. Вспоминаю, что прямо как ЦСКА играли», — приводит ТАСС слова Третьяка.

«В первом периоде сразу три забивают, и настрой совсем другой. Когда быстро забиваешь первый гол, это всегда дает импульс, и ребята были сегодня очень заряжены, мне очень понравилось», — добавил он.

Для сборной России по хоккею это третья победа на турнире, ранее в основное время россияне обыграли сборные Канады и Швеции.

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