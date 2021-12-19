МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»

Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО не примет предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. «Мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс», — сказал Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО), тогда мы тоже перейдем в режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать», — отметил дипломат. «Это очень важно и с политической точки зрения — бросить камень в это болото. Надо чтобы задумались, наконец, и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния», — добавил Грушко.

Он отметил, что страны альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности, либо им придется иметь дело с военно-технической альтернативой. «У них есть два пути. Первое: по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой», — сказал дипломат.

«Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты, и наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог», — подчеркнул замглавы МИД России.