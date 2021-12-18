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Карпин рассказал о лучшем и худшем матче сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выбрал лучший и худший матчи, которая провела национальная команда под его руководством.

«Лучший — однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера, ему понравился матч, потому что футболисты пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. «Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз», — добавил Карпин.

Что касается худшего матча, то тренер отметил игру с хорватами. «Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня», — заявил Карпин.

«А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией — ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина», — заключил тренер.

24 марта сборной России предстоит домашний полуфинальный матч стыков за право сыграть на чемпионате мира 2022 года — против команды Польши. В случае победы россияне выйдут в финал, где также дома разыграют путевку на ЧМ-2022 с лучшей командой пары Швеция — Чехия.

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