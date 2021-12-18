Xiaomi представила телевизионный брелок TV Stick 4K

Компания Xiaomi представила новый телевизионный брелок TV Stick 4K под управлением операционной системы Android TV 11.0.

Гаджет оснащен четырьмя вычислительными ядрами Cortex A35 и графическим ускорителем Arm Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайт, емкость встроенного флеш-модуля — 8 Гбайт.

Брелок имеет адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также обеспечивает поддержку Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD и Chromecast. В наличие также коннектор HDMI.

При необходимости брелок может воспроизводить контент в формате 4К. Реализована совместимость с кодеками AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1. Также есть доступ к магазину приложений Google Play.

В комплект поставки входит пульт дистанционного управления Mi Voice Remote с поддержкой голосовых команд. Пользователи смогут управлять устройством с помощью интеллектуального голосового помощника Google Assistant.