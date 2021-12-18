Федотов и Волосожар остались лидерами «Ледникового периода»

Пара актера Федора Федотова и Татьяны Волосожар после 11-го выпуска «Ледникового периода» сохранили лидерство, не смотря на неудачное выступление.

Федотова и Волосожар три выпуска подряд получали максимальные оценки от жури и занимали первую строчку в турнирной таблице проекта. Но в 11-м выпуске во время поддержки, Татьяна Волосожар упала. В целом это не испортило номер, но оценки на этот раз оказались ниже — 11.98.

По итогам 11-го выпуска «Ледникового периода» Федотова и Волосожар продолжают возглавлять турнирную таблицу шоу. На втором месте пара Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, третье и четвертые места делят Агата Муцениеце с Александром Эмбертом и Татьяна Томьянина с Иваном Колесниковым.