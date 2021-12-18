НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Федотов и Волосожар остались лидерами «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © Максим Ли, Первый канал

Пара актера Федора Федотова и Татьяны Волосожар после 11-го выпуска «Ледникового периода» сохранили лидерство, не смотря на неудачное выступление.

Федотова и Волосожар три выпуска подряд получали максимальные оценки от жури и занимали первую строчку в турнирной таблице проекта. Но в 11-м выпуске во время поддержки, Татьяна Волосожар упала. В целом это не испортило номер, но оценки на этот раз оказались ниже — 11.98.

По итогам 11-го выпуска «Ледникового периода» Федотова и Волосожар продолжают возглавлять турнирную таблицу шоу. На втором месте пара Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, третье и четвертые места делят Агата Муцениеце с Александром Эмбертом и Татьяна Томьянина с Иваном Колесниковым.

Еще по теме
Агутин намекнул на нечестность в «Голосе»
Определились все полуфиналисты 10‑го сезона «Голоса»
Элина Пан из Красноярска прошла в полуфинал «Голоса»
Кошкина из Иркутска прошла в полуфинал «Голоса» с лучшим результатом
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Тестирование «Госуслуги.Авто» началось в Новосибирской области
Глава МЧС высказался о приговоре пожарным в «Зимней вишне»
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Операторы техосмотра предложили скорректировать добровольность
ГИБДД напомнила о «правиле трех секунд»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать

Иркут 69

Клоун. По прежнему, несмотря на годы, веселит публику... ☺️
Sibnet.Ru