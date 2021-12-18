НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

SpaceX запустила набитую спутниками Starlink ракету

Источник:
Sibnet.ru
276 1
Фото: © SpaceX

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с крупной группировкой спутников Starlink, следует из трансляции на сайте американской компании.

На этот ракета должна вывести на низкую околоземную орбиту сразу 52 спутника. Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink был осуществлен в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал.

Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в девяти запусках. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Тихом океане и будет использована в очередной раз.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов на орбите. Всего в рамках проекта планируется запустить в общей сложности 11 тысяч спутников.

Тема: Человек и космос
Потенциальные следы жизни нашли на Марсе
Американский зонд первым в истории «коснулся» Солнца
Гигантский космический выброс воспроизвел спираль ДНК
Ученый случайно искривил пространство и время
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь владельцу «Листвяжной»
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Тестирование «Госуслуги.Авто» началось в Новосибирской области
Глава МЧС высказался о приговоре пожарным в «Зимней вишне»
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Операторы техосмотра предложили скорректировать добровольность
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Обсуждение (1)
Картина дня
Путина насмешила теория президентских двойников
ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию машин
США испугались российского удара по американскому флоту
Найдено животное с рекордным количеством лап
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать

pepelmetal

Больно наверно Табаки осознавать что у его хозяина провал за провалом ?
Sibnet.Ru