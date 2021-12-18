SpaceX запустила набитую спутниками Starlink ракету

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с крупной группировкой спутников Starlink, следует из трансляции на сайте американской компании.

На этот ракета должна вывести на низкую околоземную орбиту сразу 52 спутника. Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink был осуществлен в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал.

Первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в девяти запусках. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Тихом океане и будет использована в очередной раз.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов на орбите. Всего в рамках проекта планируется запустить в общей сложности 11 тысяч спутников.