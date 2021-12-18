Автомобили УАЗ подорожают в начале 2022 года

Все автомобили УАЗ с 1 января 2022 года подорожают, следует из опубликованных свежих прайс-листов бренда. В целом весь модельный ряд Ульяновского автозавода станет дороже на сумму от 25 тысяч до 34,6 тысяч рублей.

Прибавка в стоимости составит от 1,7% до 2,6%. Также ожидается подорожание коммерческого семейства «Профи» в интервале от 30 до 34,6 тысяч рублей.

Например, с января внедорожник УАЗ «Патриот» будет стоить от 1,164 миллиона рублей, «Пикап» — от 1,189 миллиона рублей, «Буханка» — от 987 тысяч руб., а «Профи» — от 1,195 миллиона рублей.

Еще один популярный внедорожник УАЗ «Хантер» будет стоить от 1,047 миллиона рублей. При этом предполагается, что он лишится двух комплектаций — базовой «Классик Fleet» и «Классик с блокировкой дифференциала».