Россия уверенно обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная Россия порадовала болельщиков в матче против сборной Чехии на Кубке Первого канала. «Красная машина» открыла счет на 14-й секунде игры и одержала победу со счетом 5:2.

Автором первой шайбы в матче между сборными России и Чехии стал Арсений Грицюк. Он открыл счет на 14-й секунде игры. На восьмой минуте шайбу чехам отправил Даниил Вовченко, а на 15-й минуте разрыв в счете увеличил Михаил Григоренко. Сборная Чехии смогла распечатать ворота россиян только за минуту до конца периода, забил Ян Коварж.

Второй период для команд выдался менее результативным. Отличилась снова сборная России, поразив ворота чешского голкипера Шимона Грубеца (в КХЛ — вратарь «Авангарда»), который во втором периоде заменил Романа Вилла. Шайбы забросили Михаил Григоренко и Александр Елесин.

В середине третьего периода чехом удалось реализовать большинство, сократив разрыв в счете. Шайбу в ворота россиян забросил Милан Гулаш. Но больше ни россияне, ни чехи загнать шайбу в ворота соперника не смогли. Игра завершилось победой России.

Для сборной России по хоккею это третья победа на турнире, ранее в основное время «Красная машина» обыграла сборные Канады и Швеции.