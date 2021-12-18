Найдено животное с рекордным количеством лап

Биологи обнаружили в Австралии многоножку, у которой 1306 лап. Каждая лапа длиной чуть больше семи миллиметров.

Найденное животное стало новым рекордсменом по количеству лап. До сих пор не было обнаружено ни одной многоножки, у которой было бы больше 750 конечностей, пишет Scientific Reports.

Существо отыскали на глубине 60 метров в шахте в регионе Голдфилдс. Ученые назвали этот вид Eumillipes persephone. Название отсылает к древнегреческой богине царства мертвых и владычице преисподней Персефоне.

Многоножка-рекордсмен не имеет глаз, однако у нее есть клюв и усики, которые работают по принципу антенны и компенсируют отсутствие зрения. Тело существа состоит из 330 сегментов и конусовидной головы.