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Найдено животное с рекордным количеством лап

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Scientific Reports

Биологи обнаружили в Австралии многоножку, у которой 1306 лап. Каждая лапа длиной чуть больше семи миллиметров.

Найденное животное стало новым рекордсменом по количеству лап. До сих пор не было обнаружено ни одной многоножки, у которой было бы больше 750 конечностей, пишет Scientific Reports.

Существо отыскали на глубине 60 метров в шахте в регионе Голдфилдс. Ученые назвали этот вид Eumillipes persephone. Название отсылает к древнегреческой богине царства мертвых и владычице преисподней Персефоне.

Многоножка-рекордсмен не имеет глаз, однако у нее есть клюв и усики, которые работают по принципу антенны и компенсируют отсутствие зрения. Тело существа состоит из 330 сегментов и конусовидной головы.

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Топ комментариев

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать

Иркут 69

Клоун. По прежнему, несмотря на годы, веселит публику... ☺️
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