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Названы необычные симптомы штамма «омикрон»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Британские исследователи опубликовали список симптомов, который указывает на заражение штаммом коронавируса «омикрон».

Анализ данных показал, что наиболее часто среди симптомов «омикрона» встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также боль в горле. Кроме этого, присутствует достаточно редкий признак заражения — потеря аппетита.

По оценке ученых, штамм «омикрон» станет доминирующим в Британии уже в конце декабря. При этом уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет аномально высоким, предсказывают специалисты.

В России зафиксировано уже 25 случаев заражения «омикроном». Вице-премьер Татьяна Голикова на днях заявила, что полностью избежать распространения в России нового варианта инфекции невозможно.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Специалисты отмечают, что данный вариант коронавируса отличается рекордным количеством мутаций, что делает его потенциально опасным.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать
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