Названы необычные симптомы штамма «омикрон»

Британские исследователи опубликовали список симптомов, который указывает на заражение штаммом коронавируса «омикрон».

Анализ данных показал, что наиболее часто среди симптомов «омикрона» встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также боль в горле. Кроме этого, присутствует достаточно редкий признак заражения — потеря аппетита.

По оценке ученых, штамм «омикрон» станет доминирующим в Британии уже в конце декабря. При этом уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет аномально высоким, предсказывают специалисты.

В России зафиксировано уже 25 случаев заражения «омикроном». Вице-премьер Татьяна Голикова на днях заявила, что полностью избежать распространения в России нового варианта инфекции невозможно.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Специалисты отмечают, что данный вариант коронавируса отличается рекордным количеством мутаций, что делает его потенциально опасным.