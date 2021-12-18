Данилу Багрова из «Брата» превратят в героя комикса

Комикс с главным героем из культового фильма «Брат» выйдет в 2022 году, выпуск проекта приурочен к 25-летию картины Алексея Балабанова, сообщил главный редактор издательства Bubble Роман Котков на фестивале кино, игр и комиксов в Москве.

«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — цитирует Коткова ТАСС.

Комикс расскажет историю главного героя «Брата» Данилы Багрова. Фильм Алексея Балабанова вышел в 1997 году. Драму «Брат-2» выпустили в 2000 году. Роль Данилы Багрова в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший.

Bubble Comics считается крупнейшим издательством оригинальных комиксов в России. Им принадлежит история про «Майора Грома», которая в 2021 году превратилась в полнометражный фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Права на его показ даже приобрел Netflix, где картина показала хорошие результаты по просмотрам.