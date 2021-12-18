НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Данилу Багрова из «Брата» превратят в героя комикса

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © кадр из фильма «Брат»

Комикс с главным героем из культового фильма «Брат» выйдет в 2022 году, выпуск проекта приурочен к 25-летию картины Алексея Балабанова, сообщил главный редактор издательства Bubble Роман Котков на фестивале кино, игр и комиксов в Москве.

«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — цитирует Коткова ТАСС.

Комикс расскажет историю главного героя «Брата» Данилы Багрова. Фильм Алексея Балабанова вышел в 1997 году. Драму «Брат-2» выпустили в 2000 году. Роль Данилы Багрова в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший.

Bubble Comics считается крупнейшим издательством оригинальных комиксов в России. Им принадлежит история про «Майора Грома», которая в 2021 году превратилась в полнометражный фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Права на его показ даже приобрел Netflix, где картина показала хорошие результаты по просмотрам.

Еще по теме
Вышел первый трейлер фильма «Затерянный город»
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд в прокате
«Союзмультфильм» объявил о выпуске «Ну, погоди! Каникулы»
Воистину воскресла: четвертое пришествие «Матрицы»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Тестирование «Госуслуги.Авто» началось в Новосибирской области
Глава МЧС высказался о приговоре пожарным в «Зимней вишне»
Кошкина из Иркутска прошла в полуфинал «Голоса» с лучшим результатом
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Операторы техосмотра предложили скорректировать добровольность
ГИБДД напомнила о «правиле трех секунд»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путина насмешила теория президентских двойников
ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию машин
США испугались российского удара по американскому флоту
Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Самое обсуждаемое
39
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
31
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
20
Конгрессмен США поддержал вхождение Украины в состав России
Sibnet.Ru