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Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © GSC Game World

Компания Valve должна удалить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 со своей платформы Steam, считают пользователи сервиса.

Требования появились на сайте Steam после того, как разработчики анонсировали старт продаж так называемого NFT-токена. Его владельцы получат в игре своих виртуальных клонов в виде NPC с помощью фотометрии.

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали, что NFT-контент не будет влиять на геймплей и давать каких-либо преимуществ. Первый аукцион с продажей таких токенов запланирован на январь 2022 года.

Между тем в правилах Steam указано, что распространение на платформе игр с наличием блокчейна и NFT запрещено. Пока неясно, попадает ли под этот пункт S.T.A.L.K.E.R. 2, никаких официальных комментариев после скандала не последовало.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. Игра уже доступна для предварительного заказа в Steam. Обычную версию можно приобрести за 2499 рублей.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать
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