Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания Valve должна удалить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 со своей платформы Steam, считают пользователи сервиса.

Требования появились на сайте Steam после того, как разработчики анонсировали старт продаж так называемого NFT-токена. Его владельцы получат в игре своих виртуальных клонов в виде NPC с помощью фотометрии.

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали, что NFT-контент не будет влиять на геймплей и давать каких-либо преимуществ. Первый аукцион с продажей таких токенов запланирован на январь 2022 года.

Между тем в правилах Steam указано, что распространение на платформе игр с наличием блокчейна и NFT запрещено. Пока неясно, попадает ли под этот пункт S.T.A.L.K.E.R. 2, никаких официальных комментариев после скандала не последовало.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года для ПК и современных консолей Xbox. Игра уже доступна для предварительного заказа в Steam. Обычную версию можно приобрести за 2499 рублей.