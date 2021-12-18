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Потенциальные следы жизни нашли на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Аппарат Perseverance нашел на Марсе органические молекулы в некоторых исследованных породах, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA

Марсоход несколько месяцев изучал скалы и почву в кратере Джезеро. Предположительно, в древности кратер являлся озером — ученые установили, что камни в кратере очень много контактировали с жидкой водой.

Органические молекулы в пробах удалось идентифицировать при помощи инструмента SHERLOC. Он предназначен для сканирования окружающей среды с помощью комбинационного рассеивания света.

С помощью метода люминесценции удалось установить, что «молекулы жизни» находятся не только внутри каменистых пород, проанализированных прибором SHERLOC, но и в пыли. При этом один из камней образовался из выплеснувшейся на поверхность раскаленной магмы.

Подтверждение наличия органических веществ не является четким подтверждением того, что в кратере когда-то существовала жизнь, но найденные молекулы вполне могли служить «строительными блоками» для марсианских обитателей.

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Топ комментариев

karuto

Неужели в США есть коррупция, которая не позволяет развиваться стране. Неужели в США застойное болото?...

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...

America-is-garbage

давно пора было, нечего всякой шушаре над нашими головами летать
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