Потенциальные следы жизни нашли на Марсе

Аппарат Perseverance нашел на Марсе органические молекулы в некоторых исследованных породах, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA

Марсоход несколько месяцев изучал скалы и почву в кратере Джезеро. Предположительно, в древности кратер являлся озером — ученые установили, что камни в кратере очень много контактировали с жидкой водой.

Органические молекулы в пробах удалось идентифицировать при помощи инструмента SHERLOC. Он предназначен для сканирования окружающей среды с помощью комбинационного рассеивания света.

С помощью метода люминесценции удалось установить, что «молекулы жизни» находятся не только внутри каменистых пород, проанализированных прибором SHERLOC, но и в пыли. При этом один из камней образовался из выплеснувшейся на поверхность раскаленной магмы.

Подтверждение наличия органических веществ не является четким подтверждением того, что в кратере когда-то существовала жизнь, но найденные молекулы вполне могли служить «строительными блоками» для марсианских обитателей.