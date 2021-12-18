США испугались российского удара по американскому флоту

Россия получила возможность уничтожить авианосную ударную группу ВМФ США благодаря новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон», признали американские эксперты.

Российский флот не обладает серьезной авианосной ударной группой, однако прекрасно понимает, какой урон в случае боевого противостояния могут нанести американские авианосцы, пишет National Interest.

До недавнего времени авианосные группы ВМФ США казались неуязвимыми, однако все изменило появление новой крылатой противокорабельной ракеты 3М22 «Циркон», которая позволяет наносить так называемые «неотвратимые» удары.

С помощью таких ракет Россия способна разгромить авианосную ударную группу ВМС США за считанные минуты, полагает автор материала. В этой связи отставание США в разработке гиперзвуковых вооружений вызывает опасение у американских военных.