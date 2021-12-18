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Российские вертолеты получат «убийцу танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Российские специалисты разработали новейшую управляемую авиационную ракета Х-БПЛА, ее планируется задействовать в составе комплекса вооружения вертолетов и беспилотников.

Речь идет о развитии линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д», уточнил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

В частности, новая ракета войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов, например, таких как «Форпост» и «Иноходец», а также вертолета Ка-52М. С опытного образца Ка-52М уже осуществили десятки успешных запусков нового изделия.

Ракета Х-БПЛА имеет дальность до 10 километров, что позволит эффективно поражать тяжелобронированную технику противника, не подвергая серьезному риску вертолеты и беспилотники.

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Оборона #Оружие
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