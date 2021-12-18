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Российский боксер Бетербиев защитил чемпионские титулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Российский боксер Артур Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна, прошедшем в канадском Монреале.

Россиянин одержал победу в девятом раунде нокаутом, удержав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации в полутяжелом весе до 79,4 килограмма.

Бетербиев продолжает профессиональную карьеру без поражений — на его счету 17 боев, все они заканчивались нокаутом. Кроме этого, 36-летний боксер имеет золото чемпионата мира 2009 года и две медали высшей пробы чемпионатов Европы.

Поединок против Маркуса Брауна начался с курьеза — во время выхода на ринг российского боксера организаторы перепутали гимны СССР и России и вместо российского включили советский.

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