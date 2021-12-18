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Стартовал новый этап программы туристического кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: acidka / Attribution License

Продажи туров по России в рамках нового этапа программы туристического кешбэка стартовали 18 января.

Продажи будут осуществляться до 12 апреля, отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от стоимости путевок по стране или бронирования отелей.

При этом для участия в программе требуется, чтобы путевка была оплачена картой «Мир», а ее продолжительность была не менее двух ночей. Кроме этого, сумма кешбэка не может превышать 20 тысяч рублей.

Участники рынка отмечают, что благодаря программе ожидают повышенный интерес граждан к отдыху внутри страны. На сегодня среди наиболее популярных у россиян направлений остаются Краснодарский край, Подмосковье, Крым и Санкт-Петербург.

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