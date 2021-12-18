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ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Серьезный сбой произошел в Федеральной информационной системе ГИБДД, отделения по всей России пока не могут оказывать услуги гражданам.

В частности, не оказываются услуги, связанные с регистрацией транспорта и выдачей водительских прав, также ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения правил дорожного движения, передает «МВД медиа».

Сбой также затронул информационную систему регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Сейчас технические специалисты работают над восстановлением системы, отмечается в сообщении.

Сроки восстановления работы системы неизвестны. В настоящее время подразделения инспекции перестали вносить в базу документы.

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