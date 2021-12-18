Путина насмешила теория президентских двойников

Президент Владимир Путин реагирует улыбкой на «теорию двойников», которая предполагает, что вместо российского лидера на каких-то мероприятиях вместо него присутствуют похожие на него люди, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин «улыбается и смеется», когда ему говорят о неких двойниках президента России. При этом он в курсе такой теории, уточнил Песков в интервью программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI. Более того, он признавался, что от служб безопасности ему поступали предложения о привлечении двойника.

Путин в 2015 году уже опровергал предположения о том, что у него есть двойник. Тогда, после пресс-конференции главы государства, один из журналистов показал президенту фотографию с похожим на него человеком, на что Путин сказал: «Нет у меня двойников. Зачем они мне?».

Также у Пескова спросили, узнает ли Путин одних и тех же людей, которые ему встречаются на мероприятиях. В качестве примера привели продавщицу, которая продавала президенту мороженое на авиасалоне МАКС в разные годы. Песков подтвердил, что президент таких людей узнает.