НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путина насмешила теория президентских двойников

Источник:
Sibnet.ru
446 8
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин реагирует улыбкой на «теорию двойников», которая предполагает, что вместо российского лидера на каких-то мероприятиях вместо него присутствуют похожие на него люди, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин «улыбается и смеется», когда ему говорят о неких двойниках президента России. При этом он в курсе такой теории, уточнил Песков в интервью программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI. Более того, он признавался, что от служб безопасности ему поступали предложения о привлечении двойника.

Путин в 2015 году уже опровергал предположения о том, что у него есть двойник. Тогда, после пресс-конференции главы государства, один из журналистов показал президенту фотографию с похожим на него человеком, на что Путин сказал: «Нет у меня двойников. Зачем они мне?».

Также у Пескова спросили, узнает ли Путин одних и тех же людей, которые ему встречаются на мероприятиях. В качестве примера привели продавщицу, которая продавала президенту мороженое на авиасалоне МАКС в разные годы. Песков подтвердил, что президент таких людей узнает.

Еще по теме
Россия вышла из Договора по открытому небу
Кремль прокомментировал тему преемника Путина
Путин пожаловался на плохой почерк
Генсек НАТО отверг ультиматум Путина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Тестирование «Госуслуги.Авто» началось в Новосибирской области
Глава МЧС высказался о приговоре пожарным в «Зимней вишне»
Кошкина из Иркутска прошла в полуфинал «Голоса» с лучшим результатом
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Операторы техосмотра предложили скорректировать добровольность
Обсуждение (8)
Картина дня
Путина насмешила теория президентских двойников
ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию машин
Российские вертолеты получат «убийцу танков»
Кофе в России резко подорожает
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
39
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
31
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
20
Конгрессмен США поддержал вхождение Украины в состав России
Sibnet.Ru