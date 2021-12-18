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Кофе в России резко подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Существенное подорожание кофе ожидается в России в ближайшее время. По оценкам игроков рынка, кофе в рознице подорожает на 20–30%.

Максимальный процент подорожания будет у дешевых сортов кофе, по самым «низким» позициям рост цены может достигнуть 40% из-за возникших проблем у основных экспортеров, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Так, Бразилия столкнулась с рекордным неурожаем из-за холодов и засух. В Колумбии часть посевов уничтожили дожди, а Эфиопия оказалась на пороге гражданской войны. При этом во всех странах возникли трудности с рабочей силой на фоне пандемии коронавируса.

На цены также влияют логистические проблемы. В мире не хватает транспортных мощностей, стоимость топлива растет, а спрос на продовольственные товары только усугубляет ситуацию. В результате специалисты считают резкое подорожание кофе неизбежным.

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