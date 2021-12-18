Организаторы шоу «Голос» определились с заменой Градского

Нового наставника в шоу «Голос» вместо умершего Александра Градского не будет, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

По его словам, распространившаяся в СМИ информация о том, что музыканта заменит артистка Лариса Долина, является ложью. Эрнст подчеркнул, что судьбу каждого из участников команды Градского будут решать зрители.

После поединков в команде Александра Градского остались Карина Купер, Алишер Каримов и Татьяна Качурина. На данном этапе шоу наставники распределяют 100 баллов на тройку, к этой сумме добавляют голоса зрителей.

Певец и композитор Александр Градский умер от инсульта 28 ноября. После его смерти в эфир вышли еще два выпуска «Голоса» с наставником, которые были записаны за несколько дней до его кончины.