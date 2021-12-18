НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Организаторы шоу «Голос» определились с заменой Градского

Источник:
РИА Новости
283 0
Фото: © Артемий Булычёв / CC BY-SA 4.0

Нового наставника в шоу «Голос» вместо умершего Александра Градского не будет, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

По его словам, распространившаяся в СМИ информация о том, что музыканта заменит артистка Лариса Долина, является ложью. Эрнст подчеркнул, что судьбу каждого из участников команды Градского будут решать зрители.

После поединков в команде Александра Градского остались Карина Купер, Алишер Каримов и Татьяна Качурина. На данном этапе шоу наставники распределяют 100 баллов на тройку, к этой сумме добавляют голоса зрителей.

Певец и композитор Александр Градский умер от инсульта 28 ноября. После его смерти в эфир вышли еще два выпуска «Голоса» с наставником, которые были записаны за несколько дней до его кончины.

Еще по теме
Определились все полуфиналисты 10‑го сезона «Голоса»
Кошкина из Иркутска прошла в полуфинал «Голоса» с лучшим результатом
Решилась судьба команды Градского на «Голосе»
Лазарев и Топалов выпустили новогодний трек
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Тестирование «Госуслуги.Авто» началось в Новосибирской области
Глава МЧС высказался о приговоре пожарным в «Зимней вишне»
Кошкина из Иркутска прошла в полуфинал «Голоса» с лучшим результатом
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
39
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
31
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
20
Конгрессмен США поддержал вхождение Украины в состав России
Sibnet.Ru