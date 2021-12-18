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США провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

США в очередной раз провалили испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Во время полета бомбардировщика B-52H ракета не покинула крыло самолета.

Точная причина технических проблем пока не установлена, пишет The Drive. Планируется, что «заевшую» ракету вернут на место сборки для анализа данных телеметрии. Провал стал третьим подряд.

Предыдущие испытания AGM-183A проходили в июле и апреле. Они также завершились срывами. Издание отмечает, что систематические проблемы с испытаниями гиперзвукового оружия вызывают обеспокоенность.

Неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее, подчеркивает автор материала.

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korvinsS

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karuto

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