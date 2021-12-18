Тестирование «Госуслуги.Авто» началось в Новосибирской области

Тестирование мобильного приложения, в котором можно предъявить электронную копию регистрационного документа на автомобиль, началось в Новосибирской области, сообщила ГИБДД Новосибирска.

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» позволяет хранить и предъявлять в электронном виде (QR-код) свидетельство о регистрации транспортного средства. Приложение можно скачать на Play Market и App Store.

Владелец автомобиля может делегировать предъявление СТС другому водителю. Но использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.

Сервис был запущен в сентябре. В декабре Минцифры и МВД России признали эксперимент по использованию цифровой копии СТС успешным. О том, когда можно будет перестать возить бумажным СТС, будет сообщено дополнительно.