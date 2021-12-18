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Глава МЧС высказался о приговоре пожарным в «Зимней вишне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Кемеровской области

Пожарным в деле «Зимней вишни» вменили в вину то, что они не того спасли, но спасатели не боги, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, которые первыми прибыли на пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, признали виновными в халатности. Суд назначил им 5 и 6 лет колонии соответственно.

«По факту нам, пожарным, вменяют в вину, что мы не того спасли. Я вам так скажу, никто в дыму не рассматривает ни пол, ни вес, не спрашивает вероисповедание, никто не смотрит прописку. Никто. Паспортные данные не требуют», — сказал Чуприян в интервью РБК.

Он отметил, что спасатели не боги и не могут всех спасти по определению. Этого нет ни в одной стране мира.

«Ответственность, повторю, должна касаться не рядовых пожарных, которые первыми приезжают на вызов и действуют согласно регламентам и планам, ответственность должна касаться собственников», — добавил Чуприян.

Глава МЧС уверен, что шансы у Генина и Бурсина есть: адвокаты используют конституционное право на защиту в полном объеме.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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