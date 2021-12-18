Агутин намекнул на нечестность в «Голосе»

Наставник «Голоса» Леонид Агутин проговорился о запрещенных темах на телевидении. Он пообещал участникам своей команды обсудить ситуацию на проекте в гримерке.

В четвертьфинале наставники распределяли между своими подопечными 100% в пропорции 50:30:20. Когда пришел черед Агутина, он виновато намекнул участникам команды, что его выбор обусловлен не вокальными способностями исполнителей, а задачами проекта.

«Потом, естественно, как обычно, в гримерку. Я скажу вам то, что нельзя по телевизору говорить», — закончил Агутин обращение к участникам команды.

«Что это нельзя по телевизору, а? Что здесь нельзя», — недовольно спросил Нагиев. «Кое-что», — ответила Пелагея игриво. Ведущий закрыл тему шуткой: «Не знаю, ребята. Слава богу, меня не вызывали в гримерку».

В четвертьфинале в командах наставников остается по три человека, двое из которых «родные», а один — спасенный участник другой команды с этапа нокаутов. На протяжении последних сезонов «Голоса» спасенные участники обычно получают от наставников по 20%, что дает им меньший шанс пройти в полуфинал.