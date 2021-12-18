Россия вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре по открытому небу, сообщается на сайте МИД РФ.

Несколько месяцев назад Россия предупредила об этом остальные страны, которые являются участниками договора. США вышли из соглашения еще в прошлом году, обвинив Россию в нарушениях и ограничениях на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

Соглашение позволяло военным 33 стран осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления доверия и предсказуемости. Документ был подписан в марте 1992 года.

Россия после выхода США выдвинула предложения по поддержанию жизнеспособности соглашения в новых условиях. Однако инициатива не получила поддержки со стороны союзников США, после чего весной 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму проект денонсации договора.