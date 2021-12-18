Умерла старейшая жительница Китая

Старейшая жительница Китая умерла на этой неделе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщило правительство округа Кашгар.

Алимхан Сейти скончалась 16 декабря в возрасте 135 лет. По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 года Сейти возглавила список старейших граждан Китая.

Известно, что до самой смерти женщина вела простой образ жизни, много смеялась и всегда была жизнерадостной. Она также любила петь и отдыхать в собственном дворе. При этом возраст китаянки не верифицирован международными структурами.

Ранее в Японии на 118-м году жизни скончалась Мисао Окава, признанная старейшим жителем Земли. Книга рекордов Гинесса признала японку старейшим жителем планеты в 2013 году, после смерти на 117 году жизни предыдущего обладателя звания — Дзироэмон Кимура.